В Новосибирске ученик начальной школы подвергается травле со стороны сверстников после потери родных в автокатастрофе

Стас, мальчик, поступивший в первый класс, переживший ужасную трагедию, столкнулся с неприятием в школе из-за физических последствий аварии – шрамов и проблем с передвижением. Педагоги прилагают усилия для создания доброжелательной обстановки в коллективе, однако детская жестокость не прекращается.

Трагический инцидент произошел 9 марта 2023 года в Ордынском районе. Автомобиль, в котором ехали Александр и Елена Макеевы с детьми, попал в дорожно-транспортное происшествие. Родители и младший ребенок погибли на месте. Стас выжил, но получил серьезные повреждения. После курса лечения в медицинском учреждении он был выписан, однако первое время нуждался в инвалидной коляске.

Бабушка и тетя Стаса организовали сбор средств на его восстановление, и благодаря отзывчивости многих людей мальчику удалось снова научиться ходить. В прошлом году он начал посещать школу, где столкнулся с недоброжелательным отношением со стороны одноклассников. Дети обращают внимание на его внешний вид и насмехаются над ним.

"Стас часто возвращался домой в слезах, ему было непонятно, почему его не принимают. Мы всегда стараемся его поддержать, и учительница тоже пытается сплотить класс. Но, к сожалению, некоторые дети смеются над Стасом и показывают на него пальцем. Они еще маленькие и не осознают последствий своих действий. Надеюсь, что за летние каникулы они станут более сознательными и прекратят издевательства", — поделилась Светлана Матвеева с журналистами "КП-Новосибирск".

Несмотря на все трудности, Стас активно проявляет свои таланты, участвуя в различных конкурсах и школьных мероприятиях. Однако ему еще предстоит работа по развитию когнитивных способностей и борьбе с частыми головными болями.

Светлана Матвеева, опекун Стаса, продолжает искать финансовую поддержку для его реабилитации. Ежемесячно требуются значительные средства на лечение и необходимые обследования. Главной мечтой Стаса остается поездка на море, как когда-то с семьей, и это служит ему стимулом для дальнейшей борьбы за свое здоровье.