В Новосибирске увековечили память ветерана ВОВ: открыта мемориальная доска Губернскому

4 июня в Советском районе Новосибирска прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски Ивану Губернскому — ветерану Великой Отечественной войны и прокуратуры, который ровно два десятилетия возглавлял районное ведомство.

В годы войны Иван Губернский проходил службу на флоте, был удостоен медалей «За Победу над Японией» и «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1953 года он посвятил себя работе в прокуратуре Новосибирской области, а с 1963 по 1983 год возглавлял прокуратуру Советского района. 4 июня память о нем увековечили – мемориальная доска появилась на фасаде дома по ул. Терешковой, 12, где жил ветеран.

Особенно трогательными стали воспоминания Екатерины Красиловой, ветерана прокуратуры и бывшего заместителя Ивана Васильевича. Она поделилась теплыми воспоминаниями о совместной работе и его вкладе в развитие ведомства.

Ранее в Куйбышеве Новосибирской области открыли мемориальную доску погибшему бойцу СВО.