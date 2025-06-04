82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 21:59
пробки
2/10
погода
+22.3°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 21:59
пробки
2/10
погода
+22.3°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
сегодня 15:51
общество

В Новосибирске зафиксирована высокая активность пыльцы в изнуряющую жару +30 °C

Фото: Сиб.фм

Текущая неделя удивляет сибиряков аномальной жарой, которая сопровождается изнуряющей духотой и пыльцой.

Сейчас в Новосибирске зафиксировано +30 °C, ни облачка на небе и ни малейшего намека на дождь. По данным синоптиков, это пик жары: температура немного спадет лишь к вечеру, опустившись до +28 °C, а ночью столбики термометров снизятся только до +22 °C.

Дышать на улицах становится всё тяжелее — по данным «Яндекс.Погоды», в городе наблюдается повышенное содержание пыльцы. Это особенно важно учитывать людям, страдающим от аллергий и респираторных заболеваний.

Напомним, что в Новосибирске врач заявил, когда и где безопасно купаться

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.