82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 13:43
пробки
5/10
погода
+27.1°C
курсы валют
usd 78.85 | eur 89.92
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 13:43
пробки
5/10
погода
+27.1°C
курсы валют
usd 78.85 | eur 89.92
сегодня 10:47
общество

В Новосибирской области объявлен режим повышенной готовности из-за опасного вредителя

Фото: Сиб.фм

Данное решение устанавливает комплекс мер, направленных на предотвращение дальнейшего, значительного расширения популяции вредителя.

В связи с резким ростом популяции непарного шелкопряда в Новосибирской области введен режим функционирования повышенной готовности. Действие данного режима распространяется не на всю территорию области, а на пять районов, подверженных риску масштабного распространения вредителя и нанесения им ущерба лесным насаждениям. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Новосибирской области.

"Определить территории Каргатского, Коченевского, Кыштовского, Ордынского и Чулымского районов границами территории, где существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации", — говорится в тексте документа.

Постановление также устанавливает алгоритм действий, нацеленных на предотвращение возможной чрезвычайной ситуации. В частности, региональному Министерству природных ресурсов предписано проведение мероприятий по уничтожению или сокращению численности непарного шелкопряда.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.