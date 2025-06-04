В Новосибирской области объявлен режим повышенной готовности из-за опасного вредителя

Данное решение устанавливает комплекс мер, направленных на предотвращение дальнейшего, значительного расширения популяции вредителя.

В связи с резким ростом популяции непарного шелкопряда в Новосибирской области введен режим функционирования повышенной готовности. Действие данного режима распространяется не на всю территорию области, а на пять районов, подверженных риску масштабного распространения вредителя и нанесения им ущерба лесным насаждениям. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Новосибирской области.

"Определить территории Каргатского, Коченевского, Кыштовского, Ордынского и Чулымского районов границами территории, где существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации", — говорится в тексте документа.

Постановление также устанавливает алгоритм действий, нацеленных на предотвращение возможной чрезвычайной ситуации. В частности, региональному Министерству природных ресурсов предписано проведение мероприятий по уничтожению или сокращению численности непарного шелкопряда.