В Новосибирской области осудят трех браконьеров, которые убили четырех косуль

В Новосибирской области осудят трех местных жителей, которые в ноябре 2024 года незаконно загнали и застрелили четырех косуль.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что нарушителей во время патрулирования заметили сотрудники охотнадзора. Они увидели, как мужчины разделывают тела убитых животных в лесу. При виде инспекторов браконьеры попытались скрыть следы преступления, выбрасывая туши из движущего автомобиля. В результате мужчин задержали сотрудники полиции.

Отмечается, что своими действиями они нанесли ущерб министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области на 560 тысяч рублей. В дальнейшем они предстанут перед Татарским районным судом.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском браконьеры избили мужчину и наехали на него на снегоходе.