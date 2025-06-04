В России вступили в силу обновленные правила, регулирующие осуществление денежных переводов

Начиная с 30 мая 2025 года, в Российской Федерации изменились условия перечисления денежных средств без необходимости открытия банковского счета. Согласно новым нормам, максимальная сумма анонимного перевода ограничена 15 тысячами рублей, в то время как при предъявлении паспорта можно перевести до 100 тысяч рублей. Ранее подобные ограничения отсутствовали.

Данные изменения внесены в статью 7 Федерального закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в статью 14.1 Федерального закона № 161 «О национальной платежной системе». Поправки были утверждены Президентом РФ Владимиром Путиным весной предыдущего года. По мнению разработчиков, отсутствие каких-либо лимитов противоречит международным стандартам в области борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

По словам председателя комитета по финансовой грамотности Ассоциации банков России (АБР) Максима Семова, ключевая цель нововведений – пресечение транзита "серых" и "теневых" финансовых потоков. Он уточнил, что речь идет о средствах, полученных в результате операций с криптовалютными активами, когда участники транзакций стремятся избежать контроля со стороны банковских учреждений и государства в целях уклонения от уплаты налогов, а также о денежных средствах, полученных или предназначенных для финансирования незаконной деятельности. Эксперт уверен, что законопослушные граждане не столкнутся с трудностями при соблюдении требований нового законодательства. В случае необходимости перевода суммы, превышающей установленный лимит, потребуется пройти полную процедуру идентификации.

«Полная идентификация отличается от упрощенной лишь объемом информации, запрашиваемой в анкете. При этом банк при любом типе идентификации имеет право, и я бы даже сказал обязан, запрашивать документы и сведения, необходимые для соблюдения требований законодательства», – подчеркнул Семов.

Согласно данным Центробанка России, в 2024 году в стране было совершено 228 миллионов денежных переводов без открытия банковского счета на общую сумму 1,89 триллиона рублей, при этом 293 миллиарда рублей было переведено физическим лицам. Эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина поясняет, что к переводам без открытия счета относятся, например, операции через банки, платежные системы и электронные кошельки. Такие переводы могут осуществляться как анонимно (без идентификации), так и с упрощенной идентификацией (по данным паспорта). При упрощенной идентификации допустимо переводить, например, на электронный кошелек от 15 до 100 тысяч рублей. Для перевода более крупных сумм потребуется пройти полную идентификацию и открыть банковский счет.