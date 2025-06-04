В Российской Федерации определены параметры неиспользования земельных наделов

Правительство страны утвердило перечень признаков простаивающей земли. Соответствующее распоряжение завизировано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В соответствии с текстом постановления, одним из индикаторов станет наличие мусора, покрывающего более 50% территории надела, если его не убрали в течение 12 месяцев с момента обнаружения. Помимо этого, для территорий, выделенных под застройку, таким критерием станет отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта на протяжении пяти лет, если не установлено иное время. Исключение составляют участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), для которых данный срок увеличен до семи лет.

Земельный участок также признают неиспользуемым, если на нем находятся постройки с обрушенными кровлями, разрушенными стенами, поврежденными оконными конструкциями или отсутствующими стеклами. Дополнительно, неосвоенными будут считаться земли, где половина площади в течение года заросла сорной растительностью выше одного метра, а также деревьями и кустарниками, не входящими в планы по озеленению и благоустройству.

С начала весны в России вступил в силу закон, устанавливающий трехлетний период для освоения участков, предназначенных для садоводства и огородничества. Землевладельцу предоставляется дополнительно три года на подготовку земли к эксплуатации. В течение этого времени собственник не может быть привлечен к ответственности за нецелевое использование земли, поскольку он еще не начал ее использовать.