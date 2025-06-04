82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 21:59
пробки
2/10
погода
+22.3°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 21:59
пробки
2/10
погода
+22.3°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
сегодня 16:22
проиcшествия

В Сибири подросток пытался устроить теракт на железной дороге

Фото: соцсети / Восточное межрегиональное СУТ СК России

Возбуждено дело о попытке теракта в Кузбассе.

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на теракт. По версии следствия, 30 мая 2025 года в Прокопьевске подросток пытался поджечь объект транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение, однако его действия были вовремя пресечены правоохранителями.

Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Суд отправил его под стражу.

“Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководства следственного управления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют УТ МВД Росси по СФО и УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу”, — уточнили в группе “Восточное межрегиональное СУТ СК России” соцсети ВКонтакте.

Ранее Сиб.фм рассказывал о школьнике из Кемеровской области, который после общения с радикальными исламистами решил взорвать отдел полиции. Его задержали прямо с гранатой в руках.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.