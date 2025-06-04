В Сибири подросток пытался устроить теракт на железной дороге

Возбуждено дело о попытке теракта в Кузбассе.

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на теракт. По версии следствия, 30 мая 2025 года в Прокопьевске подросток пытался поджечь объект транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение, однако его действия были вовремя пресечены правоохранителями.

Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Суд отправил его под стражу.

“Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководства следственного управления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют УТ МВД Росси по СФО и УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу”, — уточнили в группе “Восточное межрегиональное СУТ СК России” соцсети ВКонтакте.

Ранее Сиб.фм рассказывал о школьнике из Кемеровской области, который после общения с радикальными исламистами решил взорвать отдел полиции. Его задержали прямо с гранатой в руках.