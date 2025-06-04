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вчера 23:42
проиcшествия

Возле парка «Арена» в Новосибирске утонул 14-летний подросток

Фото: PxHere

Следственные органы Кировского района начали процессуальную проверку после того, как в водах Оби было найдено тело несовершеннолетнего.

Об этом сообщает региональный СК.

4 июня в Новосибирске возле парка «Арена» произошло трагическое происшествие – в реке обнаружили тело 14-летнего подростка. Согласно свидетельствам очевидцев и данным правоохранительных органов, группа молодых людей купалась в запрещенном для этого месте, когда один из них внезапно ушел под воду и не смог выбраться.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб: спасатели, полицейские и водолазная группа, которые подняли тело погибшего школьника из воды.

В настоящее время следственные органы проводят процессуальную проверку по данному факту. Специалисты тщательно изучают место трагедии и собирают доказательную базу для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что рыбак утонул в СНТ «Тополёк».

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Кристина Уколова
Журналист

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