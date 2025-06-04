Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 4 июня 2025 года.

В ходе боевых действий подразделения группировки «Север» освободили населённый пункт Кондратовка в Сумской области, нанеся урон формированиям ВСУ в районе нескольких соседних сёл. В результате боестолкновений противник потерял более 230 человек личного состава, два танка, три бронемашины, девять автомобилей и пять артиллерийских орудий, а также лишился РЛС и двух складов боеприпасов.

Группировка «Запад» в ходе наступления освободила село Редкодуб в ДНР, нанеся поражение украинским частям в Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ составили около 220 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, 13 автомобилей и три орудия, включая западные образцы техники. Уничтожены системы РЭБ и пять складов боеприпасов.

Южная группировка улучшила позиции на передовой, нанеся урон противнику в ДНР. Украинские формирования потеряли до 250 человек, три автомобиля, шесть орудий и РСЗО хорватского производства, а также несколько объектов инфраструктуры.

Группировка «Центр» также улучшила тактическое положение, нанеся поражение значительным силам ВСУ в ДНР. Потери противника оцениваются в 520 военнослужащих, пять бронемашин и пять артиллерийских систем.

Подразделения «Востока» продолжили продвижение в ДНР и Запорожской области, где противник потерял свыше 180 человек, пять бронемашин, пять автомобилей, три орудия и три системы РЭБ.

Группировка «Днепр» нанесла урон украинским формированиям в Запорожской и Херсонской областях, где ВСУ лишились 75 военнослужащих, восьми автомобилей и двух орудий, а также нескольких объектов военной инфраструктуры.

Кроме того, российские силы нанесли удары по военным объектам в 133 районах, уничтожив производственные мощности, склады и места дислокации. ПВО перехватили три ракеты HIMARS и 109 беспилотников.