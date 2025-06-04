Задержан банкир, подозреваемый в причастности к выводу десятков миллиардов долларов из российской экономики

По информации издания "Коммерсантъ", сотрудники правоохранительных органов произвели задержание бизнесмена Александра Григорьева, известного как совладелец ряда обанкротившихся финансовых организаций, включая банк "Донинвест". Следствие полагает, что он, действуя в составе группы, насчитывающей около полутысячи человек, не только доводил банки до банкротства путем вывода наиболее ценных активов, но и, возможно, организовал перевод за рубеж около 46 миллиардов долларов.

Александр Григорьев, 44 года, был задержан в минувшую пятницу сотрудниками ГУЭБиПК МВД и УФСБ по Ростовской области в московском ресторане "Сфера", расположенном на Новом Арбате, где он является одним из владельцев и куда пришел на обед со своей спутницей. В предъявленных ему обвинениях он не признал себя виновным, заявив об отсутствии у него каких-либо средств. Тем не менее, впоследствии он ходатайствовал об освобождении под залог в размере 105 миллионов рублей, что соответствует сумме ущерба, инкриминируемого ему по делу о двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Однако Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отклонил его прошение и заключил Григорьева под стражу на два месяца.

Арест бизнесмена связан с расследованием уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области в апреле текущего года на основании обращения представителей Центрального банка. Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, осуществляющие оперативное сопровождение дела, за шесть месяцев до отзыва лицензии у банка "Донинвест" (признан банкротом в декабре 2014 года), контроль над финансовой структурой перешел к Григорьеву и его сообщникам. После этого они, при содействии тогдашнего председателя правления "Донинвеста" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой, организовали вывод со счетов банка более миллиарда рублей на счета подконтрольных группе компаний, а также заключили фиктивные сделки по приобретению недвижимости, в том числе в Крыму, на сумму более 150 миллионов рублей. Обе женщины были задержаны оперативниками и впоследствии арестованы Ленинским районным судом, решения которого были оставлены в силе Ростовским областным судом.

По информации издания, в ближайшее время дело в отношении Григорьева планируется передать из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД, что связано с предполагаемым общероссийским масштабом финансовых махинаций, к которым мог быть причастен бизнесмен.

Александр Григорьев также известен как совладелец обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный", а также Русского Земельного Банка, которые лишились лицензий в 2014-2015 годах. АСВ выявило признаки особо крупной растраты в действиях менеджеров "Западного" и обратилось в правоохранительные органы, однако дело пока не возбуждено.

По данным "Коммерсанта", правоохранительные органы проявляют повышенный интерес к другому направлению деятельности Григорьева. По оперативным данным, он являлся одним из лидеров крупнейшей в России организованной преступной группировки, занимавшейся операциями по обналичиванию денежных средств. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с государственным участием. Предположительно, через эти банки за последние четыре года из страны было выведено около 46 миллиардов долларов.

Согласно оперативной информации, для вывода средств из России группа Григорьева использовала так называемую "молдавскую схему". Суть схемы заключалась в заключении фиктивных сделок, в том числе по кредитованию, между офшорными компаниями, гарантами по которым выступали граждане Молдавии, которые, в свою очередь, находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. В случае неисполнения контрактов кредиторы обращались в молдавский суд, который принудительно взыскивал долги. Исполнение решения суда обеспечивали судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. Там же были открыты корреспондентские счета банков Григорьева, лишившихся лицензий, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители. По данным молдавской службы по борьбе с отмыванием денег, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов с российских фирм-резидентов было взыскано 18,5 миллиардов долларов. По мнению следствия, данная схема использовалась для прикрытия незаконного вывода средств. Кроме того, для этих целей могли быть использованы схемы с участием литовских и эстонских банков. Источник, близкий к расследованию, сообщил, что с учетом всех обстоятельств Григорьеву могут предъявить обвинение в организации преступного сообщества.

В сообщении ТАСС, опубликованном позднее со ссылкой на официального представителя МВД России Елену Алексееву, указана общая сумма обналиченных и выведенных преступной группировкой Григорьева средств в период с 2011 по 2014 год – около 50 миллиардов долларов.

Алексеева уточнила, что в последнее время Григорьев находился за пределами России и был задержан в Москве в результате спланированной операции ГУЭБиПК.

В настоящее время он доставлен в Ростов-на-Дону, где ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". Вероятно, ему будет предъявлено дополнительное обвинение по статье "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем", — отметила Алексеева. По ее словам, подозреваемый сотрудничал с 20 российскими банками, у которых в настоящее время отозваны лицензии.