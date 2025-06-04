Захламленные участки под угрозой: власти Новосибирска ужесточают контроль

Новые критерии неосвоенных земель могут привести к изъятию участков у новосибирцев.

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Земельный участок будет считаться неосвоенным, если большая его часть загрязнена отходами, содержит высокие сорняки (свыше 1 метра) на садовых территориях и дикорастущие древесно-кустарниковые посадки, не входящие в утвержденный проект озеленения.

Законодатели включили в критерии неосвоения земель наличие ветхих строений с обрушенными крышами, разрушенными стенами и выбитыми оконными проемами.

По данным РБК, в Росреестре уточняют, что первые случаи принудительного изъятия участков по этому основанию станут возможными лишь спустя 5-7 лет после принятия закона.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области число желающих оформить участки по «дачной амнистии» увеличилось в 3 раза.