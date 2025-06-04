Жители деревни под Новосибирском жалуются на отсутствие света и воды

Жители деревни Издревая под Новосибирском рассказали о тяжёлых бытовых условиях. Они сравнивают свою жизнь с XVIII веком из-за отсутствия воды, нормальных дорог и газа.

«Воды нет, дорог нет, со светом проблемы. Газ обещают 20 лет. Без газа можно жить, но без воды — это катастрофа», — жалуются местные изданию Om1 Новосибирск.

Люди не могут нормально готовить, стирать или мыться. Вода либо пропадает, либо течёт тонкой струйкой.

Администрация утверждает, что работы идут, но жители не видят улучшений. «Каждое лето одно и то же — воды нет», — говорят в деревне.

Несмотря на отчёты о ремонте скважин, проблема возвращается с наступлением тепла.

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