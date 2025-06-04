Жителям Новосибирска запретили мыть волосы 5 июня

В эту дату православные почитают память святителя Леонтия Ростовского. В народном календаре этот день носит название Левон-Огуречник. В старину в это время завершали посадку огурцов и приступали к посеву конопли.

По традиции, перед началом посевных работ на Левона-Огуречника употребляли в пищу вареные яйца, веря, что это придаст сил для труда в поле. Считалось благоприятным завершить посадку огурцов именно в этот день, так как более поздние посадки, по приметам, приводили к горькому и скудному урожаю. Для улучшения роста в землю добавляли измельченную яичную скорлупу.

На Руси 5 июня также было временем посева конопли. Эту работу доверяли исключительно бородатым мужчинам, которые выполняли её в тишине и босиком, чтобы обеспечить густой и здоровый рост растения. В этот день верующие обращались к святому Леонтию с просьбами о помощи в преодолении несчастий и жизненных трудностей.

Существовали поверья, запрещающие купание в реках и озерах, проведение ремонтных работ и смену места жительства. Считалось, что эти действия могут навлечь беду. Также не советовали оставлять битое стекло и мыть голову, чтобы избежать неприятностей.

Обилие оводов в этот день предвещало богатый урожай огурцов. Пышное цветение боярышника указывало на приближение суровой зимы. Насыщенный аромат трав поутру обещал теплый и солнечный день. Активность муравьев предвещала ясную погоду. Душный рассвет предвещал дождь. Большое количество мошек и комаров сулило хорошую погоду.