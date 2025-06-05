Александр Аксёненко: будущее за пригородными посёлками и многодетными семьями

Депутат Госдумы из фракции «Справедливая Россия – За Правду» вместе со своим однопартийцем Владиславом Плотниковым посетил посёлок «Семейная сказка», который инициативные жители Новосибирской области создали специально для многодетных семей.

История «Семейной сказки» началась в 2012 году. Именно тогда территорию в районе посёлка Ложок, неподалёку от Академгородка, решили осваивать первые семьи во главе с председателем объединения многодетных семей «Отчий дом» Татьяной Малыгиной.

На сегодняшний день в посёлке построены уже порядка 55 домов, есть свой детский сад, сцена для мероприятий, хоккейная коробка, общественная теплица, аллея памяти героев Великой Отечественной войны. Строится и свой храм, в цоколе которого уже действует творческая мастерская. Жители вынашивают планы по созданию манежа для верховой езды и других новых инфраструктурных объектов.

Семьи в среднем воспитывают по 5 деток, а Татьяна Григорьевна с супругом настоящие рекордсмены – в их семье подрастают 34 своих и приёмных ребёнка. Старшие дети посёлка ездят учиться на школьном автобусе в Верхнюю зону Академгородка. Заборов в посёлке нет, потому что запираться не от кого – все живут одной большой и дружной общиной.

«С активными жителями обсудили вопросы, которые волнуют семьи: благоустройство посёлка и его инфраструктурное развитие, транспортную доступность, создание ещё более комфортной среды для детей», – рассказал о визите в «Семейную сказку» Александр Аксёненко.

«Будем включаться в развитие посёлка, а также масштабировать опыт его жителей. Убеждён, что будущее России – решение её демографической проблемы и задачи по освоению территории страны – за такими вот пригородными посёлками, ориентированными на проживание многодетных семей», – добавил депутат Госдумы и член Правления Новосибирского отделения Всемирного Русского Народного Собора.