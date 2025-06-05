Авария на коммуникациях: в Новосибирске прорвало трубу

На улице Адриена Лежена произошел прорыв водопровода, в результате чего вода затопила проезжую часть. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», авария произошла в районе дома №11.

Местные жители отмечают, что коммунальные аварии на этой улице случаются регулярно. По их словам, раскопки в этом месте ведутся уже около недели, и утечки воды наблюдались и ранее, хотя и не в таких масштабах.

Некоторые горожане утверждают, что не припомнят ни одного года, когда бы на этой улице не происходило подобных аварий.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске под Октябрьским мостом прорвало трубу.