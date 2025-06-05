Более 1100 мероприятий пройдет в Новосибирской области в рамках празднования Дня России

«День России – это праздник, объединяющий всех нас к любви к Родине, её культуре и истории. Это день гордости за нашу страну, её богатую культуру, героическую историю и созидательное настоящее. Мы подготовили насыщенную, разнообразную программу, чтобы каждый житель и гость Новосибирской области почувствовал сопричастность к великому наследию нашей страны. От классической музыки до народных концертов, от выставок до спектаклей. Особенно важно, что в этом году празднование Дня России проходит в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – это придаёт нашему культурному диалогу с историей особую глубину. В каждом мероприятии звучит голос России, её традиций, силы и красоты», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.



Дмитрий Петров подчеркнул, что в Год защитника Отечества особенно важно поддерживать инициативы, направленные на воспитание патриотизма и гражданской ответственности. Мероприятия, приуроченные ко Дню России, рассчитаны на людей любого возраста и интересов, каждый сможет найти что-то по душе – от исторических реконструкций до современных технологий.



В Новосибирской области во всех муниципальных районах, городских и муниципальных округах состоится свыше 1100 мероприятий, посвященных Дню России. Основной площадкой проведения Дня России станет Михайловская набережная. 12 июня на ее главной сцене состоится торжественное открытие Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия». Со своей программой выступит Новосибирский академический симфонический оркестр и Новосибирская хоровая капелла под управлением Рустама Дильмухаметова. Также на сцене Михайловской набережной пройдет праздничная концертная программа с участием творческих коллективов Новосибирска и области. Параллельно для детей и взрослых будут работать интерактивные площадки, мастер-классы и различные активности.



На отдельной площадке в рамках мультиспортивного фестиваля «Вызов» пройдут показательные выступления и презентации детских спортивных школ и секций, шоу-представления от спортивных клубов. Перед сценой развернутся народные и традиционные игры в рамках фестиваля «Молодецкие игры народов России».



В День России откроется отдельная локация, подготовленная волонтерскими организациями, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции.



В рамках концертной программы «Вдохновленные Россией» зрителей ждут выступления ансамблей «Чалдоны», Сибиряки и других, а также участников фестиваля-конкурса #ДетиТворчествоДружба из разных регионов нашей страны.



На Монументе Военного городка состоится торжественное возложение цветов в честь празднования Дня России в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдет на Мемориале воинам 85-й Краснознаменной Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии и 228-го Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка.



В этот день музеи Новосибирска запланировали экскурсии для жителей и гостей региона по своим экспозициям. Театры покажут спектакли для детей и взрослых. Библиотеки проведут ряд тематических мероприятий.