Более 1,7 млрд рублей с начала 2025 года выдал сибирякам крупный банк на постройку своего дома

Индивидуальное жилищное строительство остается популярным в регионе способом улучшения жилищных условий.

Объем поддержки индивидуального жилищного строительства в Сибири с начала 2025 года превысил 1,7 млрд рублей, подсчитали аналитики Сбера.

После охлаждения спроса на ипотечном рынке в целом, следовавшего за завершением программы «Господдержка 2020» в июле 2024 года, в 2025 году фиксируется устойчивый рост объемов финансирования в сегменте ИЖС.

Строительство собственного дома имеет ряд особенностей, которые необходимо учесть прежде, чем заключать договор с подрядчиком и вкладывать собственные, или заемные средства в реализацию проекта.

Важно, чтобы категория земельного участка, на котором будет осуществляться строительство, позволяла возведение жилья. А правила землепользования и застройки допускали размещение дома на этом участке.

Также крайне важно правильно составить договор подряда. В нем должно содержаться подробное описание предмета строительства (проект, схема, архитектурное решение и пр.) и должны быть четко прописаны сроки всех этапов строительства. Не стоит оплачивать подрядчику сразу всю стоимость договора. Безопаснее оплачивать траншами – после реализации каждого этапа строительства.

Договор подряда как правило составляется юристом застройщика. Чтобы соблюсти баланс интересов на этапе составления договора, важно не ограничиваться экспертизой подрядчика, или риелтора, а доверить проверку и при необходимости корректировку договора профессиональному юристу, который участником сделки не является.

После окончания строительства дома можно зарегистрировать права на дом в упрощенном порядке – по «дачной амнистии». Чтобы зарегистрировать дом в собственность по упрощенной процедуре, потребуется минимальный пакет документов, который включает в себя документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, и технический план дома, составленный кадастровым инженером.

Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

«При подготовке к строительству дома возникает много вопросов, требующих специальных компетенций. Для исключения рисков, связанных с особенностями законодательства, необходима помощь профессионала».