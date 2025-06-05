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общество

Число пострадавших в ДТП выросло в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В регионе за 2025 год резко выросло число пострадавших в ДТП.

С января по май 2025 года в Новосибирской области произошло более 12 тыс дорожно-транспортных происшествий — это на 6% меньше, чем годом ранее.

Однако, по данным Госавтоинспекции Новосибирской области, число аварий с пострадавшими выросло на 36% и превысило 1,1 тыс.

Уточняется, что в ДТП погибли 101 человек (на 28% больше), ранены — более 1,3 тыс человек (на 25% больше).

Напомним, что ребенок из Новосибирска покачался на аварийных качелях и получит 150 тысяч рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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