Депутаты предлагают лишить мигрантов пенсии

Депутаты от ЛДПР выступили с новой инициативой. Они хотят лишить мигрантов права на получение социальной пенсии по старости. Соответствующий законопроект уже направлен в правительство.

Сейчас иностранные граждане могут получать социальную пенсию, если прожили в России не менее 15 лет. Мужчины становятся пенсионерами в 70 лет, женщины — в 65. ЛДПР предлагает отменить эти выплаты.

«Российские пенсионеры получают мизерные выплаты. При этом мы содержим мигрантов, которые не вкладывались в развитие страны. Это несправедливо», — считает лидер ЛДПР Слуцкий.

По мнению авторов инициативы, отмена пенсий для мигрантов позволит сэкономить бюджетные средства, увеличить выплаты российским пенсионерам и снизить нагрузку на социальную систему страны.

Тем не менее эксперты не в восторге от инициативы партии. Например депутат Матвеев сомневается, что инициатива будет реализована.

«Правительство заинтересовано в трудовых мигрантах. Они работают в ключевых отраслях экономики. Власти вряд ли поддержат такое предложение», — считает Матвеев.

По данным статистики, только за последние годы в Россию приехали сотни тысяч рабочих из Средней Азии. Многие эксперты считают инициативу ЛДПР популистским шагом перед выборами.

Законопроект находится на рассмотрении в правительстве. Если его одобрят, он поступит в Госдуму. Однако шансы на принятие пока оцениваются как низкие. Пока система остаётся прежней. Мигранты по-прежнему могут получать пенсию после 15 лет проживания в России. Но дискуссия об их социальных правах продолжается.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что известный телеведущий предложил отменить пенсии вообще.