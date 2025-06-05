Глава оборонного ведомства был шокирован результатами проведённого в нём аудита.

Андрей Белоусов, министр обороны РФ, принял решение о начале широкомасштабного расследования фактов злоупотреблений в ряде правительственных учреждений. Публично стали звучать имена, ранее оберегавшиеся от внимания, такие как Сердюков и Москалькова.

В данный момент Белоусов углублённо изучает положение дел в Минобороны, доставшееся ему в наследство от Сергея Шойгу. Экономическое состояние армии оставляет желать лучшего.

За первые недели работы на посту министра обороны Белоусов стал инициатором возбуждения нескольких уголовных дел в отношении высокопоставленных офицеров. Под прицел следствия попали и генералы женского пола, сделавшие карьеру во времена правления Шойгу.

Примечательно, что Белоусов продолжает активную борьбу с коррупцией и за пределами своего непосредственного ведомства. Уже циркулируют слухи о вероятном уголовном преследовании главы пресс-службы МВД Ирины Волк.

Раскрытие коррупционных механизмов

Белоусов намерен досконально изучить коррупционные схемы: он готов вывести на свет все незаконные действия, связывающие руководство Министерства обороны и правительство, говорят инсайдеры. Информация, долгое время имевшая грифы секретности, теперь должна быть предана огласке в интересах национальной безопасности.

Также в планах Белоусова – расследование деятельности его предшественника Сергея Шойгу. Несмотря на отсутствие официальных обвинений, мало кто сомневается, что Тимур Иванов, бывший заместитель главы Минобороны, задержанный за коррупцию, обладает ценными сведениями о Шойгу.

По информации источников, на закрытом заседании Минобороны Белоусов произнёс жёсткое заявление: "Неужели вы допускаете, что я буду и дальше покрывать этих нечистых на руку людей? Они разворовали всё до такой степени, что на разбор последствий потребуются десятилетия. Деньги исчезли, а они рассчитывают остаться на своих местах и продолжать обогащаться. Этого не будет. Мы выявим всех причастных к хищениям и передадим их в руки правосудия".

Многие в Минобороны восприняли слова Белоусова как прямое предупреждение.

Инспекции могут повлечь за собой серьёзные последствия

Белоусов подкрепляет слова действиями: с его приходом СМИ захлестнула волна громких коррупционных скандалов. Эта тенденция может печально отразиться на других высокопоставленных лицах.

В настоящий момент Белоусов выявил колоссальную недостачу в бюджете Минобороны, достигающую триллиона рублей. Новый министр обороны ожидал наличие коррупционных схем среди военных чиновников, но даже его поразили масштабы.

Куда же делись триллионы – вопрос, которым усердно занимаются следователи. Также ведутся поиски полутора миллионов комплектов военной формы, пропавших с начала спецоперации.

"На экстренной пресс-конференции после проверки Андрей Белоусов не скрывал своего негодования, говоря о масштабах воровства. Министр заверил, что не остановится, пока все виновные не будут найдены и понесут заслуженное наказание", — сообщают источники.

Возвращение к старым делам

Существует информация, что Белоусов планирует вернуться к рассмотрению старых дел, особенно тех, что связаны с коррупцией. Министр обороны намерен возобновить расследование дел о хищениях в военной сфере, в том числе и то, что связано с Анатолием Сердюковым и Евгенией Васильевой.

Но интерес вызывает не только Сердюков. Белоусов намерен провести аудит деятельности бывшего министра здравоохранения России Татьяны Голиковой. Речь идёт о крупных суммах, исчезнувших из государственной казны.

Особое внимание Белоусова привлекли государственные тендеры Минздрава в период пандемии. Голикова и её супруг Виктор Христенко могут быть причастны к коррупционным государственным контрактам.

Известно, что Минздрав выделил компании "Нанолек" 2,6 миллиарда рублей на закупку медицинского оборудования во время пандемии коронавируса. Примечательно, что руководителем компании является сын Голиковой Владимир Христенко.

Семья Христенко также владеет гольф-клубами в Московской и Ленинградской областях. Эти территории, включающие пруды, леса и ландшафтные элементы, оцениваются в десятки миллиардов рублей.

А вы как считаете?