Каждому второму сибиряку важен гибкий график на первой работе

ВТБ провел опрос* о первых шагах в карьере: ожиданиях от работы, зарплатных предпочтениях и возможностях совмещения с учебой. Согласно исследованию, для большинства респондентов старт карьеры — это не просто способ заработка, а важный этап профессиональной адаптации, где на первый план выходят гибкий график, поддержка работодателя и практический опыт.

Большинство опрошенных сибиряков (62%) считают, что начинать работать или подрабатывать нужно уже в 14-18 лет. 28% участников опроса назвали оптимальным возрастом для старта карьеры – 19-21 год, 7%— от 22 до 25 лет.

Согласно данным исследования, 60% сибиряков действительно начали работать еще во время учебы — в школе, колледже или университете.

17% сибиряков считают совмещение работы с образовательным процессом несложным и полезным опытом. Однако 83% жителей Сибири сталкивались с трудностями при совмещении карьеры и учебы. Одним из значимых факторов успешного старта карьеры 82% опрошенных считают опыт стажировок, причем для 17% он является критически важным. Более половины россиян готовы рассматривать его как желательный, но необязательный критерий.

При выборе первой работы чаще всего сибиряки обращают внимание на график работы (49%), помощь в адаптации (41%) и наличие стажировок (47%). Только треть участников опроса назвали конкурентный доход значимым критерием.

«Результаты опроса верно отражают современные тенденции на рынке труда и ожиданий молодежи. Мы наблюдаем устойчивый рост числа молодых клиентов до 30 лет, получающих регулярные зачисления на карту ВТБ. По итогам 2024 года их доля в нашем зарплатном портфеле достигла почти трети. Особенно заметен рост в двух возрастных группах: доля клиентов 22–25 лет увеличилась на 25%, а самая молодая аудитория — 14–16 лет — выросла на 42%. Эти данные подтверждают важность поддержки молодых специалистов и создания условий для успешного старта их карьеры», — комментирует Евгений Темяков, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

* Опрос был проведен с 20 по 25 мая по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.