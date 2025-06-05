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общество

Константин Стародубцев возглавил Новосибирскую таможню

Фото: Сибирское таможенное управление

С 10 июня Новосибирскую таможню возглавит генерал-майор Константин Стародубцев.

Он сменит на этом посту Сергея Авдеева, завершившего службу в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Стародубцев имеет почти тридцатилетний опыт работы в ведомстве. Уроженец Кемерова 1971 года рождения, он окончил Кузбасский политехнический институт и Российскую таможенную академию. Его карьера началась в 1995 году в Кузбасской таможне, где он работал инспектором, а затем последовательно возглавлял различные подразделения. С 2015 по 2021 год Стародубцев руководил Читинской таможней, после чего перешел на руководящую должность в Омскую таможню, а теперь возглавит Новосибирское таможенное управление.

Ранее сообщалось, что таможня назвала часто ввозимый в Новосибирскую область контрафакт.

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Кристина Уколова
Журналист

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