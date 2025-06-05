Кто поведет новосибирских «Сибирских Снайперов» к победам: заявлен состав тренерского штаба

На пост главного тренера «Снайперов» назначен Эдуард Волков, знакомый команде по трехлетней работе ассистентом с 2016 по 2019 год.

Он имеет богатый тренерский опыт: помимо работы в «Снайперах», был ассистентом в клубах «Динамо» и «Локо» (МХЛ), а в 2021 году в составе тренерского штаба МХК «Динамо» стал обладателем Кубка Харламова. В дальнейшем он занимал позицию старшего тренера в петербургском «Динамо» и пермском «Молоте» (ВХЛ), а в минувшем сезоне работал в аналогичной должности в МХК «Омские Ястребы». Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Ассистентом главного тренера стал Дмитрий Яковлев, с 2008 года работающий в системе клуба «Сибирь» и воспитавший таких игроков, как Константин Окулов, Алексей Яковлев, Егор Аланов и Владимир Михалёв. Видеотренером назначен Константин Капкайкин, чья карьера включает руководство «Сибирью-2» (2006-2009), работу тренером вратарей основной команды (2009-2020) и подготовку игроков в ДЮСШ (2020-2025). Среди его учеников — нынешние игроки клуба Александр Першаков, Семён Кокаулин, Илья Люзенков, Ярослав Беляков и Егор Косачёв.

Владимир Первушин и Владислав Минигалиев сохранили свои позиции в тренерском штабе, тогда как Денис Маскаленко покинул «Сибирских Снайперов» по окончании контракта.

Ранее сообщалось, что тренер новосибирской ХК «Сибирские снайперы» оказался в центре секс-скандала.