Курбан-байрам 2025: традиции и красивые поздравления

6 июня мусульмане всего мира отмечают священный праздник Курбан-байрам. Сиб.фм подготовили праздничные открытки на разных языках, которые можно бесплатно скачать и отправить близким.

Этот древний праздник символизирует милосердие, доброту и преданность вере. Он связан с историей пророка Ибрахима, готового принести в жертву сына по велению Аллаха. В последний момент ангел Джабраил заменил жертву на барана. С тех пор верующие совершают обряд жертвоприношения.

Традиционно треть мяса раздают нуждающимся, часть оставляют для семьи, остальным угощают гостей. Праздник длится 3-4 дня, в исламских странах торжества продолжаются до двух недель.

В этот день верующие посещают мечеть, совершают намаз, надевают новую одежду и готовят щедрые угощения. Особое место на столе занимают блюда из баранины, риса и сладости.

Принято поздравлять словами: «Ид мубарак!» («Благословенного праздника!»). Желают здоровья, мира и милости Всевышнего.

Ранее Сиб.фм рассказывал о правилах празднования Курбан-байрам.