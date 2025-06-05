Льготные путёвки: дети участников СВО из Новосибирска смогут бесплатно отдохнуть в лагерях

На заседании законодательного собрания Новосибирской области утвердили изменения в порядок распределения путёвок в детские лагеря.

Теперь приоритетное право на летний отдых получат дети военнослужащих и добровольцев, сотрудников Росгвардии, МВД и ФСБ, получивших ранения в зоне СВО, а также погибших участников спецоперации .

Дополнительно для этих категорий введены льготы на посещение музеев, театров и других культурных учреждений.

Напомним, ранее регион увеличил расходы на 2,8 млрд рублей для поддержки участников СВО и восстановления новых территорий.

Ранее эксперты рассказали, когда может закончиться СВО на Украине.