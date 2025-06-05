Магнитные бури 5 июня: метеозависимым новосибирцам стоит быть осторожнее

Новосибирск вновь накроет магнитная буря.

Сегодня, 5 июня, Землю накроют геомагнитные возмущения силой до пяти баллов. К вечеру активность снизится до двух баллов, но Солнце остается неспокойным: скорость солнечного ветра достигнет 645 км/с. Угроза магнитных бурь — 40%, полярное сияние маловероятно.

Индекс вспышечной активности остается на оранжевом уровне — 4,7. За последние сутки зафиксирована одна солнечная вспышка, не достигшая опасного класса.

Врачи предупреждают, что у метеозависимых в этот день возможны головные боли, скачки давления, бессонница.

Напомним, что в Новосибирске климатолог заявил о риске наводнения после аномальной жары