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общество

Магнитные бури 5 июня: метеозависимым новосибирцам стоит быть осторожнее

Фото: Сиб.фм

Новосибирск вновь накроет магнитная буря.

Сегодня, 5 июня, Землю накроют геомагнитные возмущения силой до пяти баллов. К вечеру активность снизится до двух баллов, но Солнце остается неспокойным: скорость солнечного ветра достигнет 645 км/с. Угроза магнитных бурь — 40%, полярное сияние маловероятно.

Индекс вспышечной активности остается на оранжевом уровне — 4,7. За последние сутки зафиксирована одна солнечная вспышка, не достигшая опасного класса.

Врачи предупреждают, что у метеозависимых в этот день возможны головные боли, скачки давления, бессонница.

Напомним, что в Новосибирске климатолог заявил о риске наводнения после аномальной жары

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Валерия Митрохина
Журналист

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