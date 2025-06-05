Мэр Новосибирска: на улице Демакова начались работы по комплексному обновлению сквера

В Советском районе начались работы по благоустройству сквера на улице Демакова. Это один из объектов, за который голосовали горожане в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас подрядчик занимается подготовкой территории.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в сквере обустроят новые дорожки, освещение, видеонаблюдение и системы оповещения. Также здесь появятся скейтпарк, памптрек, воркаут-зоны, детские площадки, площадка для выгула собак и павильон «Амбар». Запланировано обновление мемориала Героя Советского Союза Александра Демакова и озеленение территории. Сквер станет доступным для маломобильных горожан — будут оборудованы пандусы и тактильная навигация. Основной этап благоустройства планируется завершить в 2025 году, а финальные работы — в следующем.

Параллельно в Новосибирске меняют подход к озеленению: в этом году в городе будет высажено не менее 10 тысяч деревьев и кустарников. Саженцы выращивают в городском декоративном питомнике МАУ «Горзеленхоз», который занимает участок площадью 56 гектаров в Новосибирском районе. Уже заложено 13 тысяч саженцев, включая липы, яблони сибирские, боярышник, гибридные формы тополей без пуха, вязы и лиственницы. В следующем году планируется начать высаживать на улицах города первые деревья и кустарники, выращенные собственными специалистами.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, озеленение становится ключевым элементом создания комфортной городской среды, а масштабные задачи — восстановление уличного озеленения, которое исчезло или обветшало. В этом году также будет благоустроено более 10 общественных территорий, среди которых — сквер Демакова в Академгородке, парк «Чемской берег» и Сквер им. Бугакова.

«Мы продолжаем развивать концепцию города без окраин, чтобы у всех жителей Новосибирска была возможность прогуляться в парке, позаниматься спортом, отдохнуть в непосредственной близости от дома», — отметил мэр.