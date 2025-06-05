Мусульманин из Новосибирска рассказал о жертвоприношении на СВО в честь Курбан-байрама

Как в зоне СВО празднуют Курбан-байрам, рассказал боец из Новосибирска Руслан Каюмов.

В зоне СВО бойцы отмечают православные и мусульманские праздники насколько это возможно. По словам миномётчика Руслана Каюмова, в прошлом году на Курбан-байрам к ним в подразделение специально привозили баранов для жертвоприношений. По его словам, около пяти голов. Этот год не станет исключением.

«Обычно мулла объезжает несколько частей, проводит ритуалы, поздравляет бойцов. На СВО мы не делим мусульман на христиан. Все мы братья. Мы чтим православные праздники, русские уважают мусульманские. После жертвоприношений на Курбан-байрам мясо делим на три части – оставляем себе, отдают в соседние подразделения и угощаем местных жителей», – рассказал Сиб.фм Руслан Каюмов.

Боец говорит, что в зоне СВО бойцы читают намаз в укромном месте – обычно оборудуют отдельную палатку. У Аллаха просят мира и скорейшей победы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на Курбан-байрам обряд жертвоприношения будут проводить за пределами Новосибирска.