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общество

На старом кладбище в Новосибирской области заметили людей в белых костюмах

Фото: соцсети

Генеалоги из Новосибирска нашли предков в Каргате.

Сотрудники новосибирского Бюро генеалогии провели экспедицию в Каргатский район Новосибирской области, где за четыре часа зафиксировали захоронения на старейшем местном кладбище. Собранные материалы оцифровываются и будут доступны всем, кто ищет информацию о своих предках.

“Мы за четыре часа работы отсняли самое старое кладбище Каргата. Впереди процесс составления базы и выкладка в сеть, чтобы все кто занимается поиском предков смогли найти своих”, — написали в соцсети ВКонтакте.

Известно, что создаваемая база данных появится в открытом доступе, в том числе на сайте администрации района. Работа проводится в рамках проекта по сохранению исторической памяти и восстановлению семейных корней.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что новосибирцев научат восстанавливать свое генеалогическое древо.

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Валерия Митрохина
Журналист

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