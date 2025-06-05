«Невидимый парад планет»: астрономическое явление или миф?

В начале июня произошло сближение нескольких планет Солнечной системы, включая Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Однако, в отличие от классического парада планет, когда небесные тела выстраиваются в секторе менее 90°, на этот раз расстояние между ними оказалось больше. Кроме того, большинство из них находились слишком близко к Солнцу, что сделало их наблюдение практически невозможным.

Почему парад называют «невидимым»?

Как пояснила Людмила Горохова, специалист УНЦ «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ), текущая конфигурация планет не соответствует строгому астрономическому определению парада.

– Формально планеты действительно находятся по одну сторону от Солнца, но из-за большого углового расстояния между ними и близости к светилу увидеть их крайне сложно. Единственные объекты, которые можно было разглядеть в первые дни июня – это Марс и Сатурн, да и то лишь в предрассветные часы при идеальных условиях. Уже к 6 июня они скроются в солнечном сиянии, – отметила эксперт.

Таким образом, «невидимый парад планет» – это скорее факт их взаимного расположения в пространстве, а не зрелищное астрономическое событие. Для того, чтобы наблюдать планеты не обязательно дожидаться именно парада, достаточно найти их на утреннем небе в июне, по мере появления над линией горизонта. Точные даты видимости планет для наблюдателей с Земли описываются в любом астрономическом календаре или ежегоднике. Это поможет не пропустить момент и насладиться красотой наблюдений!