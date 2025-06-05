Новая волна мобилизации на СВО: чего ждать в июне 2025

В июне 2025 года в фокусе внимания может оказаться вопрос о новой мобилизационной волне для участия в СВО, и экспертные оценки требуют тщательного анализа. Военный обозреватель Александр Чугай из Новосибирска полагает, что предпосылки для всеобщей мобилизации напрямую коррелируют с усилением противостояния с Североатлантическим альянсом.

В интервью Сиб.фм аналитик отметил, что увеличение числа стран-участниц НАТО за счёт вхождения Финляндии и Швеции, а также размещение американской военной инфраструктуры в прибалтийских государствах и новых членах альянса, существенно увеличивает риски в военной сфере для России. В случае прямой агрессии со стороны блока, РФ может быть вынуждена принять более радикальные меры в рамках оборонной стратегии, вплоть до объявления тотальной мобилизации.

Важно подчеркнуть: на данный момент официальных указов о призыве населения не издавалось, и российское руководство делает ставку на контрактную службу и добровольческие формирования. В Ростовской области функционируют учебные центры, где добровольцы проходят подготовку перед отправкой в зону спецоперации, что позволяет поддерживать боеготовность войск, не прибегая к масштабной мобилизации.

Условия для объявления всеобщей мобилизации будут созданы только при наличии следующих факторов:

• Значительное обострение отношений с НАТО и переход альянса к открытому военному конфликту.

• Размещение дополнительных военных баз США в непосредственной близости от российских границ.

• Критическая нехватка личного состава в действующих частях на фоне возрастающих угроз.

Согласно информации с официального сайта НАТО, в период с 2023 по 2024 год количество членов Альянса достигло 32, что, по мнению аналитиков, представляет собой стратегический вызов для Москвы.

Текущая стратегия набора военнослужащих осуществляется по двум направлениям:

Служба по контракту. Министерство обороны РФ активно продвигает преимущества, выплаты и социальные гарантии, предоставляемые контрактникам.

Добровольное участие. Специализированные учебные центры в Ростовской области предлагают ускоренную подготовку и гарантированную отправку в зону спецоперации.

Преимущества для добровольцев:

• Самостоятельный выбор времени и места заключения контракта.

• Возможность получения дополнительных денежных выплат после завершения учебных сборов.

Александр Чугай акцентирует внимание на том, что в настоящее время Россия делает выбор в пользу второго варианта, активно наращивая численность войск за счёт контрактников и добровольцев.

В заключение следует отметить, что, несмотря на обсуждения о возможной мобилизации, выбранная стратегия позволяет избежать массового призыва, одновременно поддерживая оборонный потенциал страны. Гражданам рекомендуется следить за официальными заявлениями Минобороны и проверять достоверность информации в надёжных источниках, чтобы избежать паники и дезинформации.