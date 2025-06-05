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проиcшествия

Новосибирец с ножом напал на бывшую сожительницу

Фото: СК РФ по Новосибирской области

В Чановском районе Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту покушения на убийство бывшей сожительницы.

По данным следствия, вечером 3 июня в поселке Чаны мужчина на почве личной неприязни несколько раз ударил ножом свою бывшую сожительницу. Женщина смогла дать отпор и привлечь внимание прохожих, после чего нападавший скрылся.

Пострадавшей вовремя оказали медицинскую помощь, а подозреваемый был задержан. Решается вопрос о мере пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Сибири подросток пытался устроить теракт на железной дороге

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Валерия Митрохина
Журналист

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