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общество

Новосибирск расширит поставки КРС после снятия ограничений по ящуру

Фото: BFM-Новосибирск

Регион расширяет рынки сбыта КРС после снятия ограничений по ящуру.

Россия официально признана благополучной по ящуру — соответствующее решение приняли 29 мая на сессии Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ). Последней статус получила зона «Западная Сибирь — Урал», в которую входит Новосибирская область. Это открывает новые рынки сбыта для местных животноводов.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, с 2022 года регион имел статус «благополучный с вакцинацией», что ограничивало перемещение скота. Теперь поставки КРС возможны в регионы с таким же статусом, хотя доступ на территории без вакцинации остается затрудненным из-за строгих карантинных требований.

Глава областного ветсанцентра Юрий Шмидт рассказал, что новое признание расширяет географию продаж. По словам руководителя племзавода «Ирмень» Олега Бугакова, предприятие уже реализовало половину из запланированных на год 400 голов племенного скота.

Напомним, что с 9 июня в Новосибирской области стартует выдача разрешений на охоту на медведя и барсука

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Александр Борисов
журналист

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