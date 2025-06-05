Новосибирск станет площадкой для обсуждения перехода России на отечественный софт

В Новосибирске 27-28 августа 2025 года пройдет практическая конференция и выставка «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству» в рамках цифровой программы XII Международного форума «Технопром-2025».

Мероприятие организует Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» при поддержке Минцифры и Минпромторга РФ, региональных властей и отраслевых ведомств.

Как сообщил министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь, конференция станет площадкой для диалога между разработчиками российского ПО и промышленными предприятиями, включая субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Участники обсудят прогресс отечественных ИТ-решений за последние три года, перспективы возвращения зарубежного софта в отдельные отрасли, устойчивость бизнеса и госсектора к смене ПО, а также эффективные пути миграции с иностранных платформ на российские аналоги.

Среди ожидаемых гостей — ИТ-директора, руководители цифровой трансформации, специалисты по информационной безопасности и разработчики программных решений. Основная цель — содействие технологическому суверенитету России через внедрение отечественного софта в промышленность и госструктуры.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске прошла HR-конференция «Человек Сибири. Синергия с AI».