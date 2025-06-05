Новосибирская область сократилась: два населённых пункта официально упразднены

Законодательное собрание Новосибирской области утвердило упразднение двух населённых пунктов в Каргатском районе.

Согласно принятому решению, с карты региона официально исчезли посёлок Капралово и населённый пункт под названием 3144-й километр.

Посёлок Капралово площадью 22 гектара, где по данным 2010 года проживало 17 человек, к 2025 году полностью обезлюдел. Что касается 3144-го километра — этого железнодорожного посёлка, то он лишился постоянных жителей ещё в 2007 году. В настоящее время на его территории сохранилось только путевое хозяйство Западно-Сибирской железной дороги.

Данное решение было принято депутатами во втором чтении, что окончательно закрепило административные изменения в регионе.

Ранее сообщалось, что поселок Новосибирской области утопает в мусоре.