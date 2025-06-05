Новосибирские вузы ставят рекорды по бюджетным местам

В новом учебном году университеты Новосибирска предложат абитуриентам 15 154 бюджетных места. Это на 150 мест больше, чем в прошлом году. По сравнению с 2023 годом прирост составил 259 мест.

Сейчас в регионе работает 22 вуза. В них учатся 102,7 тысячи студентов. Более 40% учащихся приехали из других городов. Среди них почти 10 тысяч иностранных граждан.

Новосибирская область остается одним из главных образовательных центров России. По числу студентов на 10 тысяч населения регион занимает четвертое место в стране.

Преподавательский состав вузов насчитывает более 5 тысяч специалистов. Среди них 770 докторов наук.

В 2024 году на первый курс поступили 21 725 студентов. Это больше, чем годом ранее. Средний балл ЕГЭ у абитуриентов вырос до 68,4. Это показывает, что уровень подготовки поступающих продолжает повышаться.

Ранее Сиб.фм рассказывал о зарплате ректоров вузов Новосибирска.