Новосибирский адвокат пойдет под суд за попытку мошенничества

В Новосибирске адвокат стал подсудимым по уголовному делу о мошенничестве.

По версии следствия, в апреле 2025 года адвокат, представлявший обвиняемого, убедил подзащитного передать ему крупную сумму якобы в качестве взятки для чиновника за помощь в обжаловании судебного решения. Однако на деле адвокат не собирался передавать деньги, а хотел оставить их себе.

Его действия были пресечены сотрудниками УФСБ. Сейчас дело направлено в Октябрьский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске осудили мужчину, который хотел заполучить машину через убийство владельца