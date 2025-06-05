Новосибирский адвокат пойдет под суд за попытку мошенничества

В Новосибирске адвокат стал подсудимым по уголовному делу о мошенничестве.
По версии следствия, в апреле 2025 года адвокат, представлявший обвиняемого, убедил подзащитного передать ему крупную сумму якобы в качестве взятки для чиновника за помощь в обжаловании судебного решения. Однако на деле адвокат не собирался передавать деньги, а хотел оставить их себе.
Его действия были пресечены сотрудниками УФСБ. Сейчас дело направлено в Октябрьский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Напомним, что в Новосибирске осудили мужчину, который хотел заполучить машину через убийство владельца