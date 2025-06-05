82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 10:40
пробки
4/10
погода
+24.3°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 10:40
пробки
4/10
погода
+24.3°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
сегодня 08:53
общество

Новосибирцам рассказали про запреты и приметы на Левонов день 5 июня

Фото: Сиб.фм

5 июня 2025 года православные верующие отмечают Левонов день — в память о святом Леонтии, епископе Ростовском.

Известно, что он проповедовал христианство в XI веке и стал одним из первых просветителей Ростовской земли. В народе этот день называли Левоном Огуречником — завершались посевы огурцов. Считалось, что если успеть к этой дате, будет хороший урожай.

Что нужно делать в этот день

- закончить посевные работы;

- убрать в доме, выбросить лишнее;

- навестить родных, провести время с близкими.

Запреты

- начинать важные дела и ремонт;

- ругаться и ссориться — можно надолго испортить отношения;

- мыть голову и пользоваться чужой расчёской — к бедам;

- свистеть — «свистнешь» деньги и удачу.

Приметы

- утренний туман — к грибному лету;

- солнце весь день — июль будет жарким;

- дождь — к урожайной ржи;

- ветер — осень наступит рано.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.