Новосибирцам рассказали про запреты и приметы на Левонов день 5 июня

5 июня 2025 года православные верующие отмечают Левонов день — в память о святом Леонтии, епископе Ростовском.
Известно, что он проповедовал христианство в XI веке и стал одним из первых просветителей Ростовской земли. В народе этот день называли Левоном Огуречником — завершались посевы огурцов. Считалось, что если успеть к этой дате, будет хороший урожай.
Что нужно делать в этот день
- закончить посевные работы;
- убрать в доме, выбросить лишнее;
- навестить родных, провести время с близкими.
Запреты
- начинать важные дела и ремонт;
- ругаться и ссориться — можно надолго испортить отношения;
- мыть голову и пользоваться чужой расчёской — к бедам;
- свистеть — «свистнешь» деньги и удачу.
Приметы
- утренний туман — к грибному лету;
- солнце весь день — июль будет жарким;
- дождь — к урожайной ржи;
- ветер — осень наступит рано.