Новосибирцам рассказали про запреты и приметы на Левонов день 5 июня

5 июня 2025 года православные верующие отмечают Левонов день — в память о святом Леонтии, епископе Ростовском.

Известно, что он проповедовал христианство в XI веке и стал одним из первых просветителей Ростовской земли. В народе этот день называли Левоном Огуречником — завершались посевы огурцов. Считалось, что если успеть к этой дате, будет хороший урожай.

Что нужно делать в этот день

- закончить посевные работы;

- убрать в доме, выбросить лишнее;

- навестить родных, провести время с близкими.

Запреты

- начинать важные дела и ремонт;

- ругаться и ссориться — можно надолго испортить отношения;

- мыть голову и пользоваться чужой расчёской — к бедам;

- свистеть — «свистнешь» деньги и удачу.

Приметы

- утренний туман — к грибному лету;

- солнце весь день — июль будет жарким;

- дождь — к урожайной ржи;

- ветер — осень наступит рано.