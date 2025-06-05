Новосибирцам советуют открывать теплицы с томатами из-за жары

Овощевод призвал новосибирских дачников в срочном порядке открывать теплицы с томатами.

В Новосибирской области к пятнице ожидается потепление до +20 градусов ночью. В связи с этим овощеводы рекомендуют немедленно открыть теплицы и парники с томатами. Так как при высоких температурах пыльца у томатов теряет способность к опылению, особенно при показателях выше +32 градусов, это может привести к плохому формированию плодов.

Эксперты напоминают, что при стабильных ночных температурах выше +10 градусов теплицы можно оставлять открытыми вплоть до середины августа для нормального опыления. Об этом пишет портал VN.ru.

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