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общество

Новосибирцам советуют открывать теплицы с томатами из-за жары

Фото: freepik

Овощевод призвал новосибирских дачников в срочном порядке открывать теплицы с томатами.

В Новосибирской области к пятнице ожидается потепление до +20 градусов ночью. В связи с этим овощеводы рекомендуют немедленно открыть теплицы и парники с томатами. Так как при высоких температурах пыльца у томатов теряет способность к опылению, особенно при показателях выше +32 градусов, это может привести к плохому формированию плодов.

Эксперты напоминают, что при стабильных ночных температурах выше +10 градусов теплицы можно оставлять открытыми вплоть до середины августа для нормального опыления. Об этом пишет портал VN.ru.

Ранее Сиб.фм писал о том, что агроном из Новосибирска рассказал, когда лучше высаживать рассаду

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Валерия Митрохина
Журналист

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