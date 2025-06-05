Новые льготы для инвалидов и военных в Новосибирской области

Прокуратура региона внесла изменения в местные законы. Теперь социально незащищенные группы получат дополнительную поддержку.

Дети с инвалидностью и их сопровождающие смогут проходить вне очереди к чиновникам. Это право закрепили в обновленном законе «О социальной защите инвалидов».

Ветеринарная служба разработает четкие критерии. Специалисты будут определять уровень агрессии у бродячих собак и кошек. Это поможет упорядочить работу с безнадзорными животными.

Для участников спецоперации и их близких ввели новые льготы: скидки на платные культурные мероприятия, первоочередные путевки в оздоровительные лагеря для детей военных, ставших инвалидами.

При этом расходы на детский отдых возьмет на себя областной бюджет.

Эти изменения должны улучшить жизнь уязвимых групп населения. Власти надеются, что новые меры поддержки помогут многим семьям в регионе.

Ранее Сиб.фм рассказывал о повышении льгот с 1 марта.