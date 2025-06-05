Пенсия по выслуге лет в России может превысить 50 тыс рублей

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил о том, что пенсия по выслуге лет в России может превышать 50 тысяч рублей.

Так, по его словам, такую пенсию получают около 2,7 млн россиян — в их числе военные, сотрудники МВД, Росгвардии, ФСИН и госслужащие.

Размер выплаты зависит от стажа, должности и оклада. Например, офицер с 25-летней выслугой и зарплатой 85 тысяч рублей может получать пенсию до 55 тысяч.

Минимальная пенсия по выслуге близка к прожиточному минимуму — в 2025 году это 15,25 тысячи рублей.

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