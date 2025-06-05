Перестанут заправлять с 6 июня: водителей авто ждет внезапное изменение на АЗС

Российские автомобилисты должны быть готовы к переменам на АЗС, которые начнут действовать с наступлением лета. Часть заправочных станций уже готовится к новым условиям, и специалисты акцентируют внимание на значимости этих мер, передает Сиб.фм.

Согласно сведениям отраслевых аналитиков, с приходом дачного сезона и потеплением участились случаи, когда на автозаправочных станциях отказывают в отпуске бензина в определенные виды тары. Многие водители приезжают на АЗС не только для заправки машины, но и чтобы наполнить канистры для разных целей, например, для садовой техники на даче.

Но все чаще на просьбы залить бензин в пластиковые емкости заправки отвечают отказом. Ожидается, что подобные отказы будут происходить все чаще, поскольку количество желающих заправиться таким образом будет только расти.

Специалисты отрасли объясняют сложившуюся ситуацию мерами предосторожности. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей в пластиковых емкостях с тонкими стенками небезопасно, так как они могут накапливать статическое электричество, что чревато опасными инцидентами.

В качестве альтернативного варианта, как рекомендуют эксперты, АЗС будут предлагать заправлять бензин только в металлические канистры, специально созданные для этих целей. Такие канистры обычно можно купить прямо на заправочной станции. Таким образом, нововведение нацелено на повышение уровня безопасности при перевозке и хранении топлива.

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