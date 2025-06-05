Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затронул тему возможной мобилизации, заявив, что Россия обладает потенциалом для мобилизации, сравнимым с периодом Великой Отечественной войны.

Данное заявление было сделано в рамках марафона «Знание. Первые», проходившего в Музее Победы. Песков подчеркнул, что в случае необходимости страна сможет оперативно мобилизовать все необходимые ресурсы. Он отметил, что миллионы россиян уже оказывают активную поддержку армии, участвующей в конфликте в Украине, предоставляя помощь, финансируя закупку техники и снаряжения, а также изготавливая маскировочные сети.

Песков напомнил, что в годы Великой Отечественной войны около 30 миллионов советских граждан отдали свои жизни. Он также отметил, что на украинском фронте потери уже исчисляются не тысячами.

По данным издания The Wall Street Journal, ссылающегося на разведданные США, ежемесячно в российскую армию рекрутируется от 30 до 40 тысяч человек. Эти темпы позволяют компенсировать потери, которые, по оценкам НАТО, составляют около тысячи человек в день. Официальные данные о потерях с российской стороны отсутствуют. По оценкам, совокупные потери с начала боевых действий в 2022 году приближаются к миллиону. Ожидается, что в преддверии годовщины Великой Победы командование предпримет попытки любой ценой добиться новых успехов на фронте, что может привести к дальнейшему росту потерь.

Политолог Наталья Шевшукова отмечает, что российские власти стремятся приурочить победы на фронте к праздничным датам, чтобы продемонстрировать успехи и укрепить позиции президента Путина. Она предполагает, что завоевание новых территорий может быть использовано для укрепления переговорных позиций с Трампом и Зеленским. Шевшукова также отмечает, что даже среди сторонников военных действий звучат вопросы о целесообразности таких жертв. При этом наиболее радикальные критики, по ее мнению, подвергаются репрессиям, как это произошло с Гиркиным и Пригожиным.

По сообщениям СМИ, генералитет настаивает на проведении частичной мобилизации в ближайшее время. Несмотря на то, что Кремль ранее отказывался от подобных мер, заявление Пескова может свидетельствовать об изменении позиции. Вероятно, Минобороны также будет восполнять потери за счет призывников, которые в настоящее время проходят срочную службу.

Военный эксперт Николай Быстров считает, что заявления Минобороны о непричастности призыва к спецоперации не соответствуют действительности. Он предполагает, что срочников будут принуждать к подписанию контрактов, оказывая на них давление, что приведет к их отправке на фронт. Быстров отмечает, что для проведения масштабного наступления необходимо пополнение личного состава, которое может быть достигнуто за счет призыва.

Военные аналитики отмечают, что срочники и мобилизованные могут стать необходимым усилением для армии, которая не может похвастаться значительными успехами за последний год. По их данным, в 2024 году, несмотря на ожесточенные бои, российским войскам удалось занять лишь 0,5% украинской территории.