Путин и Трамп обсудили по телефону мирные переговоры между Россией и Украиной

Разговор длился около 1 часа 15 минут. Президенты обсуждали переговоры с Украиной и иранскую ядерную программу.

«Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Как сообщают ряд СМИ, Путин и Трамп более часа обсуждали несколько вопросов. Больше всего времени заняли обсуждения атак на российскую стратегическую авиацию, переговоры в Турции и ядерная программа Ирана.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на журналиста «Кремлевского пула» Андрея Колесникова, Путин рассказал Трампу об операции СБУ, в ходе которой беспилотники атаковали аэродромы стратегической авиации России в глубине страны. Также президент России рассказал американцу об атаке на российские поезда в Брянской и Курской областях.

Дональд Трамп отметил, что американская сторона не знала о планах украинских диверсантов. Как отметил Колесников со ссылкой на слова помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп внимательно выслушал Путина

«Наш президент подробно высказался. Думаю, Трампу было интересно выслушать. Этой теме был посвящен вообще этот разговор, и обе стороны были заинтересованы», — сказал Ушаков.

Путин отметил, что операция СБУ — попытка сорвать переговоры о мире. Тем не менее Россия на это не поддалась, хотя готовит ответные меры.

Оба президента отметили пользу переговоров и договорились продолжать контакты по урегулированию на Украине в том числе на высшем уровне.

Второй важной темой стала иранская ядерная программа. Позиция Трампа — исламское государство не может иметь ядерного оружия. При этом США оказывают политическое давление на Иран, чтобы окончательно понять позицию государства. Владимир Путин предложил содействие в переговорах и решении вопроса.

Ранее Сиб.фм подробно рассказывала о так называемой операции «Паутина», в ходе которой диверсанты СБУ атаковали аэродромы ВС РФ, в том числе впервые атакованы объекты в Сибири.