Пять районов Новосибирской области признаны зоной повышенного риска из-за шелкопряда

В связи со значительным ростом популяции непарного шелкопряда, губернатором Андреем Травниковым подписано распоряжение о введении режима повышенной готовности. Пять районов Новосибирской области признаны территорией повышенного риска.

Согласно тексту постановления, к территориям, где возможно возникновение чрезвычайной ситуации, отнесены Каргатский, Коченевский, Кыштовский, Ордынский и Чулымский районы Новосибирской области.

Министерству природных ресурсов региона предписано организовать комплекс мер по уничтожению или сдерживанию численности непарного шелкопряда в лесных хозяйствах, расположенных в зоне риска, с целью предотвращения его распространения.

Западно-Сибирскому гидрометцентру поручено ежедневно предоставлять актуальный прогноз погоды для указанных районов: Каргатского, Коченевского, Кыштовского, Ордынского и Чулымского.

В период массового размножения бабочки непарного шелкопряда активно уничтожают листву лиственных лесов, не пренебрегая и хвойными породами. Предпочтение отдается дубу, березе, тополю, липе, иве и яблоне.

Согласно информации, размещенной на сайте Россельхозцентра, объедание плодовых деревьев гусеницами приводит к потере урожая в текущем и следующем сезонах. В городских садах и парках размножение шелкопряда влечет за собой полное оголение деревьев. Поврежденные шелкопрядом лесные насаждения замедляют свой рост и теряют урожай желудей, а при повторных атаках становятся уязвимыми для вторичных вредителей.

Ранее в Венгеровском и Чановском районах области лесники проводили обработку лесных массивов, пораженных непарным шелкопрядом, с использованием инсектицидов.