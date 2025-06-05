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проиcшествия

Ребенок из Новосибирска покачался на аварийных качелях и получит 150 тысяч рублей

Фото: МАСС

Новосибирская прокуратура добилась взыскания 150 000 рублей за сломанную ключицу.

По мнению прокуратуры управляющая компания проигнорировала состояние аварийных детских качелей. В результате, когда на них присел ребенок, крепления не выдержали и подвесная конструкция оторвалась. Ребенок получил травму — перелом ключицы.

В результате силовики пошли в суд с требованием компенсации. Центральный районный суд удовлетворил иск в полном объеме. Теперь с управляющей компании взыщут 150 000 рублей.

Ранее Сиб.фм рассказывал о штрафе для дачников за нескошенную траву.

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Рафаэль Адам
Журналист

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