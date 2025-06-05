Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о ходе специальной военной операции по состоянию на 31 мая 2025 года.

На Сумском направлении подразделения группировки «Север» нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе населённых пунктов Корчаковка, Варачино, Храповщина, Писаревка, Ворожба, Юнаковка, Садки и Великий Прикол. В результате поражены формирования механизированной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка и центра сил специальных операций ВСУ. Потери украинской стороны составили свыше 180 военнослужащих, бронемашину, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

На харьковском и донецком направлениях группировка «Запад» заняла более выгодные позиции, нанеся урон двум механизированным, штурмовой и аэромобильной бригадам ВСУ в районах Купянска, Глущенково, Боровой, Песчаного, Ольговки, Андреевки, Кировска и Ямполя. Уничтожено до 195 военнослужащих противника, три танка, американский бронетранспортёр М113, британская бронемашина «Snatch», 10 автомобилей, два арторудия западного производства и восемь складов боеприпасов.

На донецком направлении подразделения «Южной» группировки улучшили позиции, поразив силы двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ у Никифоровки, Иванополья, Фёдоровки, Константиновки, Нелеповки и Плещеевки. Противник потерял до 240 человек, итальянский БТР «Puma», восемь автомобилей, шесть орудий (включая три натовских), станцию РЭБ, американскую РЛС AN/TPQ-50 и склад боеприпасов.

В центральной части Донецкой Народной Республики группировка «Центр» нанесла поражение четырём механизированным, двум десантно-штурмовым бригадам, бригаде морской пехоты, двум бригадам теробороны и нацгвардии ВСУ в районе Петровского, Удачного, Котлино, Новониколаевки, Новосергеевки, Красноармейска и Димитрова. Уничтожено до 500 военнослужащих противника, семь бронемашин (включая американскую БМП «Bradley»), восемь пикапов и шесть артиллерийских систем, среди которых британская 155-мм гаубица FH-70.