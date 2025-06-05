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общество

Россиянам напомнили об удвоении пенсии с 80 лет

Фото: Сиб.фм

Стало известно, кому удвоят выплаты в России.

Россияне, отмечающие 80-летие в июне, уже с июля начнут получать удвоенную фиксированную пенсию — выплаты вырастут с 8907 до 19 120 рублей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Прайм».

По его словам, повышение назначается автоматически — обращаться в Социальный фонд не нужно. Кроме того, пожилым гражданам полагается доплата за уход — в 2025 году она составляет 1314 рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске автоэксперт Франк назвал дополнительные штрафы ГИБДД с июня

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Валерия Митрохина
Журналист

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