С 2025 года в РФ появились новые выплаты на ребенка. Кто может получить деньги и в каком размере

​В 2025 году в Российской Федерации введены новые виды материальной поддержки для семей с детьми. Рассмотрим, кто имеет право на получение этих средств и в каких размерах.

С 2025 года введена новая мера социальной поддержки в виде ежемесячных пособий на детей. Претендовать на эту помощь могут несовершеннолетние, дети с ограниченными возможностями и студенты дневной формы обучения до достижения ими 23-летнего возраста. Размер финансовой поддержки определяется региональным прожиточным минимумом. Далее мы рассмотрим, кому полагается данная помощь, на какой период она предоставляется и процедуру ее оформления.

Президентом Российской Федерации был подписан указ о введении ежемесячной социальной выплаты для детей военнослужащих, числящихся пропавшими без вести или находящихся в плену. Эта мера распространяется не только на участников специальной военной операции, но и на лиц, проходивших службу в Сирии или участвовавших в контртеррористических операциях.

Какие семьи с детьми могут претендовать на новую выплату?

Пособие предоставляется:

Не достигшим совершеннолетия детям военнослужащего;

Детям с инвалидностью, если она была установлена до достижения 18 лет;

Студентам, обучающимся на дневной форме обучения, до достижения ими 23 лет или до момента окончания учебы, в зависимости от того, что произойдет ранее.

Каков размер выплат для семей?

Размер выплаты зависит от региона проживания:

Если ребенок проживает на территории России, размер выплаты соответствует региональному прожиточному минимуму на ребенка.

Если ребенок проживает за пределами России, размер выплаты соответствует федеральному прожиточному минимуму на ребенка.

Прожиточный минимум подлежит ежегодному пересмотру. Например, в 2025 году федеральный прожиточный минимум на ребенка составляет 17 201 рубль.

Как долго будет выплачиваться ежемесячная социальная выплата детям определенных категорий военнослужащих?

Теперь выплата назначается на весь период безвестного отсутствия родителя.

Особенности ежемесячной социальной выплаты детям отдельных категорий военнослужащих:

Данная выплата не учитывается при оценке нуждаемости семьи и не влияет на возможность получения других социальных пособий, таких как единое пособие на детей в возрасте от 0 до 17 лет.

Как оформить ежемесячную выплату?

Назначение и выплата пособия находятся в компетенции федеральных органов исполнительной власти и государственных органов, в которых предусмотрена военная служба. Они также утверждают порядок назначения, списки получателей и осуществляют проверку оснований для получения выплаты.

Для оформления пособия необходимо будет предоставить документы, подтверждающие:

Родство с военнослужащим;

Факт его безвестного отсутствия или нахождения в плену;

Наличие у ребенка права на выплату (возраст, обучение, инвалидность).